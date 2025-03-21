Новосибирского полицейского судят за превышение полномочий и вымогательство

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу сотрудника полиции Ивана Качурина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и вымогательстве (ст. 286 и ст. 163 УК РФ), и его знакомого коммерсанта Ходжаназара Абдуллаева, которому инкриминируется только вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы суда, в первый день слушаний прокурор огласил обвинительное заключение, был установлен порядок исследования доказательств.

По данным следствия, полицейский незаконно задержал земляка предпринимателя и, угрожая насилием, требовал у него 3 млн руб. 600 тыс. руб. из этой суммы, говорится в деле, полагалась стражу порядка, еще 2,3 млн руб. — коммерсанту.

Илья Николаев