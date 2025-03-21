В Сосновском районе нашли незаконную молельную комнату

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по региону при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии во время проверки мест концентрации иностранных граждан в Сосновском районе обнаружили в одном из подсобных помещений склада нелегально действующую молельную комнату. По этому факту собираются доказательства для возбуждения дела по ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

За ночь силовики проверили 178 уроженцев ближнего зарубежья. Выявлено два иностранца, нарушивших условия миграционного учета, в ближайшее время они будут выдворены за пределы России. Представители военного комиссариата вручили 28 повесток для явки в военкоматы лицам, получившим гражданство.

Виталина Ярховска