В Аше уменьшилось количество подтопленных домов

За последние сутки в Аше от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок. Остаются подтопленными 12 садовых домов и 13 приусадебных участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Мобильные группы помогли 45 гражданам откачать воду с подтопленных участков, для этого использовали шесть мотопомп. Всего в ликвидации последствий локального ЧС задействованы 164 человека и 41 единицы техники. В пунктах временного размещения находятся 12 взрослых.

Виталина Ярховска