Глава агентства по развитию предпринимательства возглавила краевое минагро

И. о. министра агропромышленного комплекса Пермского края назначена Анна Быкова, ранее возглавлявшая краевое агентство по развитию малого и среднего предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Быкова

Фото: страница Анны Быковой в соцсети Анна Быкова

Фото: страница Анны Быковой в соцсети

«Сегодня я завершаю свою работу в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства, и с завтрашнего дня приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса,— сообщила госпожа Быкова на своей странице в соцсети.— Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за оказанное доверие и поддержку».

Прежний глава краевого минагро Павел Носков покинул должность по собственному желанию.

Анна Быкова окончила в 2006 году Высшую школу экономики в Перми и защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства она возглавила в 2021 году.