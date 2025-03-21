На реке Яна в Якутии ликвидируют последствия разлива топлива

В результате разлива дизельного топлива площадь загрязнения на реке Яна составляет 592 кв. м, сообщило минэкологии Якутии в пятницу, 21 марта. Взяты пробы почвы и воды. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Усть-Янского района на участке введен режим ЧС локального характера.

Ведомство сообщает, что информация о разливе поступила от представителя компании «АДК». ЧП произошло еще в воскресенье, 16 марта, около шести часов вечера. В тот же день начались работы по ликвидации, они проводились с применением сорбента «С-Верад». В ликвидации последствий аварии задействовано 13 единиц техники и 32 сотрудника. Взяты пробы воды и почвы.

«По предварительным данным, разлив нефтепродуктов произошел в результате срыва фланца топливопровода 40-кубовой емкости. На момент прибытия работы по ликвидации последствий аварии не закончены. Емкость расположена на небетонированной площадке, вследствие чего в результате дренирования топливо попало на ледовую поверхность реки Яны»,— информировали в министерстве.

Также отобрана проба воды в километре ниже по течению от места загрязнения. При визуальном осмотре характерные для нефтепродуктов радужные разводы на поверхности воды отсутствуют, также нет запаха нефтепродуктов, заверили в ведомстве.

Николай Борисов, Якутск