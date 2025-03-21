На Камчатке объявлена лавинная опасность

В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок на юге Камчатки объявлено предупреждение о лавинной опасности. Об этом сообщили «Ъ» в Камчатском региональном противолавинном центре в пятницу, 21 марта.

С 22 по 24 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, Елизовского района, Усть-Большерецкого, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского округов, а также у Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов и в бассейне реки Паратунки. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, а также туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский