Менеджер микрокредита в ЕАО пошла под суд за мошенничество на 450 тыс. рублей

В Еврейской автономии завершено расследование уголовного дела сотрудницы микрофинансовой организации, которая обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и неправомерном доступе к данным клиентов (ст. 272 УК РФ). Из-за ее действий фирме причинен ущерб свыше 456 тыс. руб., сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, с апреля 2022 года по май 2023 года, используя доступ к базе данных клиентов, женщина оформляла поддельные займы на граждан, не подозревавших о ее намерениях. Также фигурантка похищала деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты по займам и из кассы фирмы. Помимо этого ее обвиняют в изменении персональных данных клиентов, включая фамилии и даты рождения, для оформления новых займов от их имени.

На стадии расследования обвиняемая признала свою вину, но ущерб не возместила. Материалы дела переданы в суд.

Дарья Балобанова, Биробиджан