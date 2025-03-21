Директора новосибирского агентства недвижимости осудили за кражу денег клиентов

Бердский горсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного риэлтора по делу о хищении (ч. 3 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). Ей назначили два года условно, а также лишили права заниматься риэлторской деятельностью на аналогичный срок, сообщает прокуратура региона. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что фигурантка дела была директором агентства недвижимости «Милан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, с 15 апреля по 18 августа 2023 года она в ходе сделки по купле-продаже дома приняла от клиентов на хранение 500 тыс. руб. Заключить договор о продаже недвижимости не удалось, однако полученные средства злоумышленница отказалась возвращать владельцам, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Уточняется, что в ходе расследования обвиняемая возместила ущерб потерпевшим в полном объеме.

Александра Стрелкова