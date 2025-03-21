В Горно-Алтайске после поджога подстанции часть города осталась без света

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) в результате поджог подстанции 110 кВ №19 в части города было отключено электроснабжение. Инцидент произошел вчера в 22:52 по местному времени, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Пожар на подстанции произошел в результате умышленных действий пока неустановленного лица. Злоумышленник слил масло из двух трансформаторов и совершил поджог»,— сообщил он.

Работы на одном из них сейчас продолжаются, второй полностью восстановлен. Энергоснабжение в городе было полностью возобновлено к 3:00. Личность злоумышленника устанавливается.

Александра Стрелкова