К 9 мая Ярославль украсят флагами и объемными инсталляциями

Ярославское МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» ищет подрядчиков для изготовления элементов праздничного оформления к Дню Победы. Общая сумма планируемых к заключению контрактов составляет около 23 млн руб. Соответствующая информация отражена в системе «ЕИС. Закупки».

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Начальная цена контракта на изготовление декоративных элементов с установкой составляет 10,1 млн руб. Это самая большая сумма среди всех закупок. В нее входит шрифтовая композиция к 9 мая «Помним», три праздничные инсталляции «Георгиевская звезда», одна 11-метровая флаговая стела, флаговая группа «Великая Победа», объемная инсталляция «Эхо войны», объемная композиция «Флаги Победы», объемная надпись «9 мая». Поставить в город их подрядчик должен в течение двух недель с момента подписания контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскиз флаговой группы "Великая Победа" Фото: Описание объекта закупки Эскиз объемной композиции "Флаги Победы" Фото: Описание объекта закупки Следующая фотография 1 / 2 Эскиз флаговой группы "Великая Победа" Фото: Описание объекта закупки Эскиз объемной композиции "Флаги Победы" Фото: Описание объекта закупки

В рамках контракта с начальной ценой 5,6 млн руб. будет приобретено 400 декоративных консолей «Победа», 564 консолей «80 лет», 172 флаговые консоли. За 2,9 млн руб. город хочет получить 3,2 тыс. флаговых полотнищ, за 2 млн руб. — пять информационных конструкций по аналогии с теми, что стоят на Первомайском бульваре, еще 2,4 млн руб. уйдет на 86 конструкций для флагов.

Всех подрядчиков намерены определить до конца марта.

Алла Чижова