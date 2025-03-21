Мэр Ижевска раскритиковал подход к благоустройству с позиции «налогоплательщика»

Ижевск не будет чистым, если горожане и местные коммерсанты будут относиться к благоустройству с позиции, что этим должна заниматься горадминистрация, а им достаточно только платить налоги, заявил мэр Дмитрий Чистяков 20 марта во время прямого эфира на телеканале «Удмуртия». Градоначальник добавил, что муниципалитет будет стараться делать свою часть работы «более качественно, есть куда совершенствоваться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Будьте любезны свои входные группы, какие-то мусорки (привести в порядок.— "Ъ-Удмуртия"). Иногда это выглядит совершенно безобразно. Крупная компания, общероссийский бренд — ну неужели трудно прибраться?»— отметил господин Чистяков.

Если предупреждения муниципалитета будут игнорироваться, добавил мэр, то жителей и бизнес «будут заставлять» ухаживать за территорией. «Потому что в городе должно быть чисто»,— заключил глава города.

В октябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что соблюдение новых правил благоустройства будут контролировать 50 новых сотрудников горадминистрации. Поправки в документ, обязывающие предпринимателей и жителей Ижевска содержать территории, прилегающие к частным и многоквартирным домам, магазинам, предприятиям и другим городским объектам, приняли в сентябре того же года.

Спустя два месяца, в ноябре 2024 года, ряд границ пересмотрели, а также ввели единые требования к оформлению киосков и ларьков. Тогда владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) обязали полностью остеклить фасад, установить площадки для инвалидов и найти внутри НТО место для биотуалета, умывальника и гардероба для сотрудников. Срок для унификации торговых павильонов установили до 1 августа 2025 года. Изменения затронули свыше 1 тыс. НТО.

Подробнее об этом читайте в материале «Ларек с продолжением».