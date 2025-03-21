Глава Удмуртии обсудил с министром сельского хозяйства РФ кадровый дефицит в АПК

Свыше 190 млн руб. направят на работу с кадрами в агропромышленном комплексе (АПК) республики в 2025 году, включая ремонт агроклассов, закупку оборудования и модернизацию УдГАУ, выплаты учителям и сельхозпредприятиям — за практикантов и целевиков, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Она прошла 20 марта в соответствующем ведомстве, пишет пресс-служба правительства региона. Указанные средства выделят по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Помимо кадрового дефицита в АПК, стороны обсудили финансирование региона по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). По ней в 2025 году Удмуртия получит 1,3 млрд руб. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий, строительство и реконструкцию учреждений культуры, спортобъектов, школ, коммунальную и транспортную инфраструктуру, а также благоустройство территорий. Отмечается, что за пять лет КРСТ охватила свыше 90% селян в муниципалитетах Удмуртии.

«Уже в работе — новый корпус школы и очистные (сооружения.— "Ъ-Удмуртия") в Шаркане, детская школа искусств в Уве на 150 мест, капремонт Центра культуры и искусства и районного дома культуры в Селтах, ремонт дома культуры в поселке Кез»,— перечислил ряд объектов господин Бречалов. Всего в 2025 году Удмуртия получит свыше 2,6 млрд руб. из федерального бюджета на развитие АПК.