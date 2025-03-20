Статистическая безгрешность

ГУ МВД по Пермскому краю значительно ухудшило показатели раскрываемости преступлений. По итогам прошлого года этот показатель составил 44,4%, впервые за несколько лет опустившись ниже 50%-ной отметки. В то же время в Прикамье раскрываются практически все убийства и 100% изнасилований, при этом количество таких преступлений постоянно снижается. Источники говорят, что в некоторых городах края некомплект кадров в следственных подразделениях превышает 70%, а в оперативных — 60%. Их отток провоцируется не только низкими зарплатами, но и системными проблемами. Заниматься ими предстоит новому начальнику главка, который будет назначен в ближайшее время. По одной из версий, управление может возглавить генерал-майор Владислав Толкунов, который сейчас служит в центральном аппарате МВД.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяс Кандан

Фото: Заксобрание Пермского края Аяс Кандан

Фото: Заксобрание Пермского края

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Аяс Кандан выступил перед депутатами краевого законодательного собрания с докладом о состоянии преступности в регионе. По словам генерал-майора, в 2024 году на территории края зарегистрировано свыше 43,4 тыс. преступлений, рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 3,8%. Как и ранее, основной рост произошел за счет преступлений, совершенных в сфере IT, количество которых выросло на 26,7%. В то же время количество убийств в регионе снизилось на 5,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 15,6%, грабежей — на 20,9%, квартирных краж — на 23%. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных иностранцами, сократилось на 57,5%.

При этом в ГУ МВД по Пермскому краю фиксируют снижение показателя раскрываемости преступлений на 7,4%, который составил за прошлый год 44,4%. По итогам 2023 года этот показатель был зафиксирован на уровне 51,8%, в 2022-м эта цифра составляла 52,4%, годом ранее — 52%. Говоря о раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, Аяс Кандан сообщил, что уровень их раскрываемости составил 43,7%, в 2023 году уголовно наказуемых деяний этой категории было раскрыто на 6,7% больше.

Собеседник, близкий к главку, отмечает, что органы МВД испытывают серьезный некомплект личного состава. «Например, в некоторых городах края некомплект личного состава по уголовному розыску превышает 70%, а по участковым уполномоченным и следствию — 60%»,— рассказывает он. По словам источника, органы внутренних дел оказались неконкурентными по заработной плате относительно промышленности и сферы услуг. Таким образом, падение раскрываемости закономерно. «Процент раскрываемости — разница между направленными в суд делами и делами, производство по которым приостановлено из-за неустановления преступника. И если количество тех же преступлений в сфере IТ растет на десятки процентов, а число следователей уменьшается, то чего еще ожидать?» — сетует он.

Другой собеседник, долгое время проработавший в правоохранительных органах, говорит, что некомплект появился не только из-за уровня зарплаты, но и из-за системных управленческих проблем в МВД. «Прежде всего, это пресловутое назначение “варягов” на должности руководителей управлений субъектов,— полагает он.— Я считаю, что начальник может быть из другого региона, а его замы нет. Сейчас нередко возникает ситуация, что подчиненные используются лишь как ресурс, чтобы достичь карьерных целей и уехать дальше на повышение. В таких условиях мало кто согласится работать, сотрудники увольняются. И не только молодежь, но и опытные специалисты».

Первый замначальника ГУ МВД по Пермскому краю в 2005–2012 годах, генерал-майор Владимир Чулошников вспоминает, что в 1990-е годы, когда он служил начальником межрайонного отдела по раскрытию убийств, условия в плане финансов были еще сложнее. «Заработную плату подолгу не платили, даже служебные машины стояли, поскольку не было бензина, но люди работали с девяти до девяти и часто без выходных,— рассказывает господин Чулошников.— Возможно, мы были воспитаны по-другому, но в те годы к нам была очередь из молодых оперов с опытом работы в районах. Работать заставлять никого было не нужно. Как это надо делать — мы, руководители, показывали личным примером. Иначе никак».

Стоит отметить, что решать вопросы с раскрываемостью и уровнем преступности в регионе предстоит новому начальнику ГУ МВД. Напомним, в декабре прошлого года генерал-лейтенант Щеглов, возглавлявший управление с 2020 года, уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По данным «Ъ-Прикамье», в уполномоченные органы были направлены документы на четырех кандидатов на должность начальника главка, каждый из которых имеет звание генерал-майора. Как считают источники, скорее всего ГУ МВД по Пермскому краю возглавит Владислав Толкунов, который в данный момент является заместителем начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. До перехода в центральный аппарат МВД он возглавлял УВД Брянской области, служил в Пензе и Республике Мордовии. Собеседники считают, что указ о назначении нового начальника главка будет подписан в ближайшее время.

Дмитрий Астахов