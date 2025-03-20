ВРП Краснодарского края достиг 5,5 трлн рублей в 2024 году

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил о росте валового регионального продукта Краснодарского края до 5,5 трлн руб. в 2024 году, отметив весомый вклад Крымского района, привлекшего более 9 млрд руб. инвестиций. Об этом он рассказал в ходе отчетной сессии Совета муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель главы региона подчеркнул значительный вклад Крымского района в благосостояние Краснодарского края. По его словам, территория ежегодно становится более комфортной для жителей и привлекательной для капиталовложений. Среди ключевых проектов района — тепловая электростанция «Ударная», реализуемая по поручению президента России Владимира Путина.

Глава Крымского района Сергей Лесь представил доклад о социально-экономическом развитии территории. В Крымске ведется строительство двух пешеходных и одного автомобильного моста через реку Адагум. Благоустраивается парк по улице Рядновой в Крымске и зеленая зона в хуторе Новоукраинском. В перспективе — работы по благоустройству второй очереди парка в селе Экономическом.

По результатам сессии депутаты признали работу главы и администрации муниципалитета удовлетворительной.

Алина Зорина