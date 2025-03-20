«Разработка месторождения вольфрама в Тырныаузе даст импульс к развитию региона»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могли бы наладить сотрудничество в ряде отраслей, в том числе и в добыче редкоземельных металлов. Эту идею поддержал и президент США Дональд Трамп. При этом Владимир Путин отметил, что Россия гораздо более богата редкоземельными металлами, чем Украина, с которой Штаты уже наметили заключить сделку. Такие редкоземельные металлы есть в ряде российских регионов, в том числе, и в Кабардино-Балкарии. Подробнее о перспективах их разработки и связанных с этим сложностях «Ъ-Кавказ» рассказал заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Алексей Наставкин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

— Алексей Валерьевич, о каких редкоземельных ресурсах говорил президент?

— В Кабардино-Балкарской Республике располагается самое крупное в России и одно из крупнейших в мире Тырныаузское месторождение вольфрамово-молибденовых руд. Оно расположено в Эльбрусском районе, в пяти км от города Тырныауз. Вольфрам (W) входит в перечень основных видов стратегического минерального сырья и в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых. Эти перечни утверждены Правительством РФ.

— Почему вольфрам так стратегически важен? Где он применяется?

— Промышленное применение вольфрама основано, прежде всего, на свойствах тугоплавкости, твердости и химической стойкости. У металлического вольфрама очень высокая температура плавления (3387–3422 градусов Цельсия). Он химически стоек: серная, азотная, плавиковая кислоты, «царская водка», водный раствор гидроксида натрия, аммиак, ртуть и ее пары, воздух и кислород, вода, водород, азот, угарный газ, хлороводород – все это на вольфрам не действует.

Примерно 50-60% этого металла расходуется на производство износостойких, жаропрочных и твердых сплавов. Они обычно содержат карбид вольфрама (WC), а также кобальт (Co).

Эти материалы, благодаря высокой твердости и коррозионной стойкости, применяются для изготовления горнодобывающего и рудообрабатывающего оборудования, резцов, фрез, сверл, клейм, матриц, подшипников, сердечников бронебойных пуль и снарядов. До 30% получаемого вольфрама используют в производстве легированных (главным образом, инструментальных) сталей, важнейшие из которых — быстрорежущие — содержат 8-20%W в виде карбида.

— А чистый вольфрам?

— Чистый вольфрам применяется в электротехнике, радиоэлектронике, рентгенотехнике для изготовления нитей накаливания электроламп, электродов рентгеновских трубок, нагревателей высокотемпературных печей, катодов генераторных ламп, сеток и подогревателей катодов.

— Насколько технически сложной является добыча вольфрама?

— В последнее десятилетие, в целом, добыча вольфрама из недр РФ снижалась, за исключением 2019-2020 годов. В то же время наблюдался рост извлечения вольфрама из техногенных образований (отходы горного производства, которые часто оказываются не переработанными до конца).

В России разработка осуществляется подземным способом, который гораздо дороже и менее производителен, чем открытый способ добычи (извлечение полезных ископаемых непосредственно с земной поверхности; с помощью экскаваторов снимается верхний слой пустых горных пород; добыча происходит в образовавшемся карьере, — «Ъ-Кавказ»).

Подземный способ — вынужденная мера, так как глубина залегания рудных тел не позволяет вести добычу открытым способом. Кроме того, регионы, где в разные годы геологами были открыты месторождения вольфрама, отличаются сложными природно-климатическими условиями. В европейской части РФ — это высокогорье, в частности, Приэльбрусье, о котором мы сейчас говорим. Дальний Восток и Северо-Восток (Чукотка, Магадан, Якутия, Хабаровский край и др.) — это северные и арктические территории.

Помимо этого, технологические трудности извлечения вольфрама из руд обусловлены особенностью их вещественного состава. Там большое разнообразие минералов (шеелит, вольфрамит, гюбнерит, тунгстит, молибдошеелит и др.), а также жильные и породообразующие минералы, обладающие свойствами, близкими по плотности и способам обогащения с минералами вольфрама.

— Как сейчас обстоят дела с добычей вольфрама в Кабардино-Балкарии?

— В Кабардино-Балкарии эту руду сейчас не добываем. С 2001 года крупнейший на территории бывшего СССР Тырныаузский вольфрам-молибденовый комбинат бездействует.

С 2018 года Эльбрусский горнорудный комбинат (входит в ГК «Ростех») ведет работы по возобновлению отработки подземным способом Тырныаузского месторождения.

Подготовительные работы там уже ведутся.

Отработка запасов месторождения будет осуществляться в две очереди. Срок отработки запасов I очереди при производительности рудника 1,5 млн т/год — 18 лет.

— Где будет осуществляться переработка?

— Предполагается, что переработка добытой руды будет осуществляться на обогатительной фабрике с получением широкого спектра продукции: шеелитового промпродукта с содержанием триоксида вольфрама (WO3) около 40% для дальнейшей гидрометаллургической переработки, флотационного молибденового концентрата с содержанием молибдена 45%, сульфидного медного продукта с содержанием меди около 0,1%, золота — до 40 г/т, серебра — до 200 г/т.

— А после обогатительной фабрики?

— Переработка продукции обогатительной фабрики будет осуществляться на гидрометаллургическом заводе ООО «Невгидромет» производственной мощностью 4,5 тыс. т оксида вольфрама и 1 тыс. т оксида молибдена в год, который строится в Ставропольском крае на территории регионального индустриального парка (РИП) «Невинномысск». Для управления обоими предприятиями в ноябре 2020 г. было создано АО «Эльбрусметалл».

СПРАВКА. По данным «Ростеха», группа компаний «Эльбрусметалл» начала бурение, которое должно подтвердить данные геологоразведки. Проект разработки вольфрамово-молибденового и золоторудного месторождений в Тырныаузе реализуется вместе с профильным частным инвестором, который был привлечен в 2024 году. Информацию об инвесторе компания не разглашает. Развитие кластера планируется начать с его золоторудной части, вольфрам и молибден рассматриваются как стратегическая перспектива на будущее. Начало добычи и введение в эксплуатацию горно-обогатительного комбината, предварительно, намечено на 2028 год. Ежегодная производительность кластера на первом этапе должна составить 2,5-3,5 млн т руды.

— Какие перспективы у разработки месторождений вольфрама в России и, в частности, на Кавказе?

— Российская сырьевая база вольфрама — одна из крупнейших в мире. Она достаточна для обеспечения любого уровня внутреннего потребления.

Начало разработки месторождений, имеющих сейчас статус подготавливаемых к освоению (Тырныаузского в Кабардино-Балкарской Республике, Кти-Тебердинского в Карачаево-Черкесской Республике и Скрытого в Приморском крае), может обеспечить наращивание добычи вольфрама в России более чем в два раза. Это повысит обеспеченность внутренних потребителей отечественным сырьем и укрепит положение нашей страны на мировом рынке.

Я уверен, что разработка Тырныаузского месторождения принесет серьезный экономический эффект. Кроме того, обеспечит регион рабочими местами (по данным «Ростеха», их, благодаря проекту, будет около 1 тыс.) и даст импульс к развитию смежных отраслей.

Беседовал Михаил Волкодав