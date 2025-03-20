«Дональд Трамп должен быть доволен»

Европа превратилась в «партию войны» — так в Кремле прокомментировали последние шаги Старого Света. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что риторика стран-лидеров Евросоюза резко контрастирует с позицией Владимира Путина и Дональда Трампа, ведь президенты России и США всерьез поддерживают мирный процесс по Украине. Тем временем саммит ЕС не смог согласовать общее заявление в поддержку Киева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что европейский континент меняется на глазах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Венгрия в очередной раз заблокировала итоговое заявление саммита ЕС в поддержку Украины. Концепция носит название «мир через силу». В результате партнерам пришлось подписать отдельный документ в качестве приложения к основному коммюнике. Премьер Виктор Орбан отметился очередной красивой фразой о том, что ЕС превратился в «беззубого льва», который в итоге проиграет в стратегическом споре с американцами. Попытки приблизить НАТО к границам России тщетны.

Тем не менее страны сообщества намерены продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы. Однако от их прямой конфискации ЕС все-таки пока что воздерживается. Многие страны-участницы против, потому что это противоречит общеевропейскому законодательству. Сюда же можно еще добавить, что шаг этот достаточно жесткий и во многом рискованный — не все к этому готовы. Кроме того, Евросоюз решил пока что не вступать в торговую войну с Америкой. Решение об ответных пошлинах отложено с начала апреля на середину марта, опять же для согласования позиций. Собственно, и этот шаг также достаточно рискованный. Логично попробовать как-то договориться с Дональдом Трампом. Вероятно, этим все и закончится.

Между тем Старый Свет в настоящее время активно пытается опровергнуть утверждение господина Орбана и эти самые «зубы» нарастить, и даже превратить их в клыки. В частности, агентство Bloomberg публикует очередную аналитическую статью о том, что Эмманюэль Макрон значительно укрепил свои позиции на фоне фактического противостояния с Дональдом Трампом и своей воинственной риторики. Президент Франции не прочь стать спасителем Европы. Он защищает Украину и выдвигает свои требования к мирному урегулированию вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. К слову, его рейтинг действительно вырос за последнее время.

Как бы то ни было, Старый Свет действительно вооружается. Польша и страны Балтии собираются минировать границы с Россией и Белоруссией. А Германия даже меняет конституцию ради увеличения оборонного бюджета. Опасаются в Старом Свете российской угрозы. И в последнее время все больше и больше, но это и понятно. Есть еще одна угроза — что Америка их как бы оставит одних, наедине с Российской Федерацией. По идее, Дональд Трамп должен быть доволен, он ведь именно этого и добивался. Однако так может показаться, что подобные изменения вступают в конфликт с его намерением достичь «мира во всем мире» — термин времен холодной войны, так же как и «советская», а теперь «российская угроза». Как бы не хватить через край со всем этим перевооружением и увеличением оборонных расходов. Но, видимо, процесс уже не остановить — слишком далеко все зашло.

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Дмитрий Дризе