Прокуратура Крыма проводит проверку из-за ДТП с пострадавшим ребенком

Прокуратура Республики Крым контролирует проведение проверки по факту ДТП на автодороге Керчь — Симферополь — Севастополь, в котором пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь вблизи поворота в сторону села Зеленогорское Белогорского района, не справился с управлением и съехал на обочину. Из-за этого машина перевернулась.

Пострадавшего несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

Алина Зорина