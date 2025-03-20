Программа для девелоперов на Всероссийском жилконгрессе (7–11 апреля, Сириус)

Всероссийский жилищный конгресс — это масштабное мероприятие для девелоперов.

Программа для представителей застройщиков обширна и включает в себя заседание Клуба девелоперов, секции на тематических линиях Девелопмент и Новостройки, а также интересные мероприятия на других линиях деловой программы. Будут организованы мастер-классы, фестивали кейсов, тренинги, конференции, семинары и дискуссии — всего не менее 350 полезных и интересных событий.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин выразил поддержку Всероссийскому жилищному конгрессу, который состоится 7–11 апреля в Сириусе, и пригласил на мероприятие представителей девелоперского бизнеса России: «Для достижения высоких результатов в части национальных целей развития, определенных Президентом РФ, а также для выработки работающих механизмов поддержки граждан и отрасли крайне важно консолидировать усилия и быть открытым к диалогу. Такие мероприятия, как Конгресс, способствуют этой задаче — они объединяют представителей государственных органов и девелоперских компаний России».

На форуме состоятся несколько мероприятий с участием Минстроя России.

Ключевое событие, которое открывает основную деловую программу Конгресса,— Пленарное заседание 8 апреля: «Будущее рынка недвижимости: через тернии к инновациям». Также в этот день состоится закрытая встреча собственников и руководителей девелоперских компаний с заместителем министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным «Актуальные вопросы развития девелоперского бизнеса в России».

В рамках деловой программы Жилищного конгресса в Сириусе выступят топ-менеджеры крупнейших застройщиков России:

Capital Group — соорганизатор Конгресса;

А101 — федеральный партнер;

MR Group — генеральный девелопер-партнер;

Галс-Девелопмент — официальный спонсор;

ГК Кортрос — официальный спонсор

и многих других девелоперских компаний страны.

Ознакомиться с подробной программой для девелоперов по ссылке.

https://russiacongress.ru/