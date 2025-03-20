Захарова: размещение военной техники США в Армении приведет к дестабилизации

Размещение военной техники США в Армении станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские власти уже запросили у Еревана информацию по этой теме. Ранее в СМИ появилась информация о планируемой переброске военной техники США из Германии в Армению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег»,— сказала госпожа Захарова, комментируя сообщения в СМИ о планах США переместить военную технику в Армению (цитата по РИА Новости). «В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало»,— добавила дипломат.

Мария Захарова отметила, что в случае, если информация подтвердится, это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе. По мнению официального представителя МИД РФ, такие действия будут расценены РФ как попытка перенести в регион конфронтационные схемы коллективного Запада.

17 марта телеканал Russia Today со ссылкой на неназванные документы сообщил о планах США перебросить сотни единиц оборудования и транспорта со своих баз в Германии на полигоны в Армении. По данным телеканала, переброска запланирована на 16 июля. Всего планируется перевезти 151 единицу оборудования, включая транспорт, генераторы и специализированные контейнеры, утверждает RT.

Анастасия Домбицкая