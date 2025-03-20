Уфимский «Салават Юлаев» забросил три шайбы в ворота «Сибири»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в своем 67 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги победил «Сибирь» со счетом 3:1. Матч проходил в Новосибирске. Для «юлаевцев» это третья победа подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

По итогам первого периода встречи счет остался нулевым.

Спустя две минуты после начала второй двадцатиминутки защитник «Сибири» Тимур Ахияров поразил ворота Александра Самонова броском от синей линии. Голевые передачи — на счету Алексея Яковлева и Ивана Климовича.

«Салават Юлаев» отставал всего около двух с половиной минут, после которых уфимский защитник Ярослав Цулыгин сравнял счет броском со средней дистанции, завершив быструю контратаку. Ассистентами защитника стали Александр Хмелевский и Шелдон Ремпал. Ярослав Цулыгин таким образом отличился голом в третий матч подряд.

В конце второго периода нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не только вывел команду вперед, но и разрешил одну из главных интриг чемпионата, забив 48-ю шайбу в сезоне. Тем самым он догнал рекордный показатель Сергея Мозякина, который в сезоне 2016/2017 забил 48 голов в «регулярке» за магнитогорский «Металлург». Шайба была заброшена при численном превосходстве «пять на три» — канадский форвард завершил розыгрыш щелчком в дальний угол. Ассистентом нападающего стал Скотт Уилсон.

Вскоре «Сибирь» вышла «два в один», нападающий Иван Климович попал в сетку ворот, однако гол был отменен из-за положения «вне игры».

За полторы минуты до конца игры «Сибирь» взяла тайм-аут и сменила вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не смогла. Вместо хозяев забили уфимцы — Шелдон Ремпал с передачи Ярослава Цулыгина поразил пустые ворота, 1:3.

Благодаря победе в активе «Салавата Юлаева» 91 очко, что позволило команде обогнать магнитогорский «Металлург» (у него 90 баллов) и выйти на второе место в Восточной конференции. У команд осталось по одной встрече в регулярном чемпионате. Догнать лидирующий челябинский «Трактор» никому не удастся — у него уже 94 очка после 67 матчей.

Следующий соперник «юлаевцев» — астанинский «Барыс», команда занимает последнее место в КХЛ. Игра пройдет в столице Казахстана 22 марта.

Идэль Гумеров