За год на Ставрополье открыли 8 новых общественных пространств

В восьми территориях Ставропольского края в 2024 году создали новые места отдыха. В Георгиевске, Минводах, Светлограде, Железноводске и Новоблагодарном обновили площади, парки и скверы, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С следующей недели министерство жилищно-коммунального хозяйства региона проведет конкурсный отбор для распределения средств на обустройство детских площадок»,— сообщил губернатор края.

Все работы были выполнены в рамках государственной программы министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Николай Аксенов