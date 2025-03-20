За год на Ставрополье открыли 8 новых общественных пространств
В восьми территориях Ставропольского края в 2024 году создали новые места отдыха. В Георгиевске, Минводах, Светлограде, Железноводске и Новоблагодарном обновили площади, парки и скверы, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«С следующей недели министерство жилищно-коммунального хозяйства региона проведет конкурсный отбор для распределения средств на обустройство детских площадок»,— сообщил губернатор края.
Все работы были выполнены в рамках государственной программы министерства жилищно-коммунального хозяйства.