Воронежские власти изменили порядок выдачи бесплатной земли льготникам

Воронежская облдума на заседании в четверг, 20 марта, приняла изменения в закон о земельных отношениях в регионе. Согласно поправкам, из порядка выдачи бесплатных земельных участков льготным категориям граждан исключена процедура предварительного согласования тех земель, которые ранее не были включены в специальный перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До внесения изменений льготники, к которым относятся многодетные семьи и участники специальной военной операции, могли самостоятельно сформировать земельный участок для предоставления им без учета очереди. Однако проведенный прокуратурой анализ показал возможные нарушения принципа справедливости при обеспечении многодетных семей. Поэтому в августе прошлого года первыйм зампрокурора области Дмитрий Неверов направил в адрес губернатора Александра Гусева представление с предложением совершенствовать правовое регулирование в этой области.

«Рыночная стоимость самостоятельно сформированных земельных участков, как правило, значительно выше, чем у участков, предоставляемых в общем порядке, что способствует злоупотреблению правами отдельными гражданами и их представителями, в том числе по обращению за согласованием предоставления сразу нескольких земельных участков»,— сказано в представлении прокуратуры. Там также приведен резонансный случай выдачи в июне 2024 года земельного участка на набережной Максима Горького местному жителю, который добился его получения на основании решения суда. В итоге новый собственник спустя месяц выставил его на продажу за 16,7 млн руб.

По результатам оспаривания более чем 250 отказов в утверждении схем расположения земельных участков на основании решения судов многодетным семьям, по данным прокуратуры, предоставили участки в зонах подтопления, участки, занятые лесными насаждениями, а также участки, не обеспеченные транспортной и инженерной инфраструктурой и расположенные за границей красной линии. Именно на основе этого аргумента прокуратура и предложила губернатору внести изменения в закон, которые приняла облдума.

Один из участников юридического рынка, обсуждавший принятые поправки с «Ъ-Черноземье», считает, что они могут снизить прозрачность порядка выдачи бесплатной земли льготникам. В пояснительной записке к поправкам, напротив, указано, что, исходя из сложившейся практики региона, предварительное согласование земельных участков не способствует улучшению многодетным гражданином жилищных условий.

Сергей Толмачев