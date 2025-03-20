На ЛАЭС торжественно дали старт закладке основания энергоблока № 8
На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) торжественно залили первый кубометр бетона в основание энергоблока № 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.
«Самые современные реакторы, более мощные и долговечные, сегодня сооружаются российскими специалистами также в Белоруссии, Бангладеше, Египте»,— отметили в областном правительстве.
Атомщики этих стран по видеосвязи приняли участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока ЛАЭС.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство гидроаккумулирующей электростанции в Ленобласти может сдвинуться с места спустя 40 лет.
Подробнее об этом читайте в нашем материале «Ленинградская ГАЭС получила шанс».