На ЛАЭС торжественно дали старт закладке основания энергоблока № 8

На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) торжественно залили первый кубометр бетона в основание энергоблока № 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

«Самые современные реакторы, более мощные и долговечные, сегодня сооружаются российскими специалистами также в Белоруссии, Бангладеше, Египте»,— отметили в областном правительстве.

Атомщики этих стран по видеосвязи приняли участие в церемонии заливки бетона в основание нового энергоблока ЛАЭС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство гидроаккумулирующей электростанции в Ленобласти может сдвинуться с места спустя 40 лет.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Ленинградская ГАЭС получила шанс».

Дарья Астанина