РПЦ утвердил в должности главу синодального отдела по тюремному служению

Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил иерея Кирилла Марковского в должности председателя синодального отдела РПЦ по тюремному служению, следует из журналов Синода. С марта 2024 года он занимал пост исполняющего обязанности председателя отдела.

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Синодальный отдел по тюремному служению был образован в 2010 году. С момента основания отдел возглавлял епископ Иринарх (Грезин). После его смерти 24 января 2024 года исполняющим обязанности Синод назначил священника Алексия Алексеева, а затем иерея Кирилла Марковского.

Отдел по тюремному служению готовит священников для тюремного служения, занимается социальной адаптацией осужденных и оказывает духовно-нравственную помощь осужденным и сотрудникам пенитенциарной системы.

Кирилл Марковский с 2017 по 2024 год работал помощником начальника московского управления УФСИН по работе с верующими. В этот же период работал секретарем комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете Москвы. В 2024 году стал исполняющим обязанности председателя комиссии. В 2020 году работал на должности и. о. куратора тюремных храмов в Москве.

Полина Мотызлевская