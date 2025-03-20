Семь миллионов мальков осетра выпустили в водоемы Ростовской области

За 2024 году водоемы Ростовской области рыбоводы выпустили 6,93 млн молоди осетровых рыб. Большую часть (64%) составили мальки русского осетра и 291 тысяча экземпляров малышей белуги, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Личинки осетровых биологи выращивали в специально оборудованных бассейнах, а белуги, сазана и растительноядных рыб – в прудах. Под пристальным вниманием учёных находились все этапы: от получения икры до выпуска молоди в водоёмы. В процессе зарыбления специалисты осуществляли определение видовой принадлежности, оценку физиологического состояния, жизнестойкости выпускаемых рыб, учет количества, веса, размера, а также соответствия гидрологических и гидрохимических показателей воды в реке, в месте выпуска мальков.

Зарыбление естественных водоемов осетровыми- важный процесс. Еще в 2002 году в результате масштабного нелегального вылова, популяция севрюги сократилась до четырех тысяч, а осетра – до пяти тысяч экземпляров.

Добавим, всего в Азово-Донском районе сейчас работают три завода по искусственному разведению рыбы. На этих предприятиях работают с белугой, севрюгой, русским осетром и стерлядью. Также разводят сазана и растительноядных рыб. Вся молодь в итоге выпускается для восстановления и сохранения рыбных запасов и биоразнообразия.

Валентина Любашенко