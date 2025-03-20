На Кубани мошенники обманули судью на крупную сумму денег

Тимашевский районный суд заключил под стражу 22-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в крупном мошенничестве против судьи в почетной отставке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Молодого человека обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 7 по 11 марта 2025 года неустановленные лица по телефону убедили потерпевшую, являющуюся судьей в почетной отставке, передать деньги якобы для «пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований». Введенная в заблуждение женщина отдала злоумышленникам все имеющиеся сбережения. Дальнейшее хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировала выдачу кредита потерпевшей.

Подозреваемый был задержан по обвинению в участии в данном преступлении в качестве курьера. Его отправили под стражу до 11 мая 2025 года.

Алина Зорина