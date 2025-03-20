В воронежском МВД не укомплектованы более тысячи должностей

Начальник главного управления МВД России по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин выступил на заседании облдумы с докладом о деятельности ведомства за прошлый год. По его словам, в прошлом году из органов внутренних дел в регионе уволилось 905 человек, а на службу были приняты 600. Количество уволенных за прошлый год выросло почти в полтора раза относительно показателя 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Бородин подчеркнул, что тенденция оттока людей усиливается, но несколько стабилизировать ситуацию удалось с помощью принятого воронежскими депутатами закона. В соответствии с ним сотрудники патрульно-постовой службы и участковые получают ежемесячные выплаты в 10 и 5 тыс. руб. «На начало 2025 года неукомплектованными в УМВД остаются 1 127 единиц личного состава. Среди младшего начсостава вакантны более четверти должностей, аналогичное положение в наркоконтроле, уголовном розыске и следствии. Не укомплектована каждая пятая штатная единица. Среди участковых — каждая седьмая»,— сказал господин Бородин. Он добавил, что в условиях неконкурентного уровня денежного довольствия в целях сохранения сотрудников первоочередное внимание уделяется социальным гарантиям, оптимизации нагрузки на личный состав, а также сбалансированной наградной политике.

«Вы видите, иногда парни с девчонками патрулируют. Да, они дети, но 25 тысяч... Извините, это...— обратился к депутатам Михаил Бородин.— Я благодарен, что вы пошли нам навстречу, и их хоть как-то стимулируем. Участковым по 5 тысяч... Да, это небольшие деньги, но все равно...». По словам генерал-лейтенанта, сейчас у него появилась возможность также по чуть-чуть премировать подчиненных. «Сейчас они говорят, нам не надо ни грамот, ни благодарности. Если есть возможность денежной премии, хоть две, хоть три тысячи, хоть как-то. Это о чем-то говорит! Ни знаков, ни медалей не надо, дайте денежку, если есть возможность именно премии. Мы все прекрасно понимаем и настраиваем на то, что надо подождать. Все вернется, и все бегунки еще назад попросятся!»,— резюмировал господин Бородин.

Отвечая на вопросы депутатов о ситуации на дорогах Михаил Бородин резко высказался об автохамах среди водителей маршруток в Воронеже. «Как они себя ведут! Друг друга подрезают. Хамло! Хочется выйти и некоторым по роже дать! Он везет людей и обгоняет тебя на легковой. Из-за чего? Старается больше выполнить план, а потом на себя начинает работать. В итоге мы получаем ДТП, в которых и дети страдают. Как с этими хамами бороться?»,— негодовал начальник УМВД. Он добавил, что с такими водителями ведомство борется цивилизованными способами, но все зависит от их воспитания. «Много вы видите, когда водителя пропустили, и он показывает "аварийку" и благодарит? Да немного! Он считает, что ему обязаны, что он же великий, особенно если на машине»,— продолжал Михаил Бородин. Он также отметил, что зачастую молодые люди на «убитых» отечественных машинах громко слушают музыку, но приглушают ее, если видят экипажи полиции.

Сергей Толмачев