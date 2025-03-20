Почти 7 млн рублей направят на плавучую беседку и ворота нижегородского нацпарка

Федеральное госучреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника "Керженский" и национального парка "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева"» 20 марта объявило две закупи для нацпарка с общей ценой почти 7 млн руб. Информация об электронных аукционах размещена на портале госзакупок.

Предыдущая фотография макет беседки для нацпарка Фото: нацпарк «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева» макет входной группы для нацпарка Фото: нацпарк «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева» логотипы нацпарка «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева Фото: нацпарк «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева» Следующая фотография 1 / 3

Итоги обеих закупок подведут 1 апреля. За 4,75 млн руб. парк намерен приобрести плавучую беседку с причалом. Параметры пирса, где будет находится беседка: 10 на 8 м. Сама беседка должна быть 7 на 5 м. Деревянные элементы необходимо изготовить из клееного бруса сосны. Среди дополнительных элементов: две кнехты, один спускной трап, один стол, семь стульев и гриль.

На изготовление двух входных групп для парка выделили 2,11 млн руб. Ворота должны быть сделаны из бревен, иметь крышу и по два информационных щита. Информационные стенды должны соответствовать разработанному бренд буку парка. Разместить входные группы необходимо в поселке Пустынь Арзамасского округа и в селе Ичалки Перевозского округа.

Логотипом парка выбран олень. Помимо этого, для разных участков парка разработаны свои логотипы. Центральным элементом логотипа Ичалковского участка стал бурый ушан, Камско-бакалдинского — чернозобая гагара, Килемарского — глухарь, Поволжского — бабочка Поликсена, Пустынского — орешниковая соня.

Как писал «Ъ-Приволжье», общая площадь нацпарка составила 65 тыс. га.

Галина Шамберина