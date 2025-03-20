В Воронеже в День Победы могут провести салют

В честь юбилейного празднования Дня Победы в Воронеже могут запустить салют. Окончательное решение будет принято позже исходя из оперативной обстановки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Подготовку к празднованию обсудили на совещании с участием сенатора Галины Кареловой. Торжество продлится несколько дней. Скорее всего, с 7 мая начнем мероприятия в закрытых помещениях, а 8 и 9 мая — в более масштабном формате»,— пояснил господин Гусев. Также планируется провести парад и разрешить массовые гуляния на Адмиралтейской площади.

Напомним, последние два года празднование Дня Победы в Воронеже и других городах Черноземья проходило без салюта. В 2024 году власти региона также отказались от проведения праздничного концерта в честь Дня Победы на площади Ленина в целях «обеспечения безопасности общественных мероприятий».

Ульяна Ларионова