Виновника ДТП с тремя погибшими осудят в Нижегородской области

Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП, в котором погибли три и пострадали два человека. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2024 года житель Сосновского округа за рулем Kia Rio ночью на пути из Кстово в Нижний Новгород разогнался до 160 км/ч при разрешенных 60 км/ч и выехал через сплошную линию разметки на встречную полосу. Там иномарка столкнулось со встречным автомобилем.

Водитель и пассажиры встречной машины погибли, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью.