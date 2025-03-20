Сливочное масло с «фантомной» площадки обнаружили в Нижегородской области

Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора проанализировали данные электронной системы «Меркурий» и обнаружили, что на одно из нижегородских предприятий поступило сливочное масло неизвестного происхождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, 10-11 марта на молокоперерабатывающее предприятие в Кулебаках доставили 26 тонн продукции от тульского ООО «Ясногорский дом молока». При этом в электронной системе площадка отправителя отмечена как фантомная, она исключена из реестра.

Поступившее масло на нижегородском заводе переработали и отправили во Владимирскую область.

19 марта специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение, аннулировали документы о происхождении продукции и передали информацию в управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

Елена Ковалева