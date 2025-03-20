Суд в Уфе вынес приговор по делу о хищении более 266 млн рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех с половиной лет до девяти лет в колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Установлено, что в 2016 году житель Уфы организовал торги на электронном рынке, не имея на это лицензии. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию.

Так, с 2016 по 2019 годы соучастники под видом трудоустройства заключили с физлицами договоры консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль с внесенных сумм, которые варьировались от 30 тыс. до 4 млн руб.

Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на расчетные счета, подконтрольные фигурантам уголовного дела. Таким образом они похитили у более 500 человек 266 млн руб.

В обеспечительных целях на имущество осужденных общей стоимостью более 8 млн руб. наложен арест, у них изъято более 56 млн руб.

В отношении организатора и других участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Майя Иванова