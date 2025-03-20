Пара из Ростовской области организовала собственное похищение, поверив мошенникам
На заседании Президиума Общественного совета при МВД России обсудили меры противодействия телефонным мошенникам. Одним из примеров стала история супружеской пары из Ростовской области, которая поделилась своим опытом общения с аферистами, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фото: МВД РФ
Мошенники убедили пару взять кредиты и продать квартиру по заниженной цене, также они заставили снять видео, имитирующее похищение. Аферисты планировали использовать этот контент для вымогательства денег у дочери потерпевших.
Однако девушка проявила бдительность и сразу обратилась в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.