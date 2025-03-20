В Самаре оставлен в силе приговор водителю маршрутки, напавшему на пенсионера

Самарский областной суд отказался смягчать наказание водителю маршрутного автобуса за нападение на пожилого пассажира. Приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что в мае 2024 года водитель автобуса маршрута «Самара — Новокуйбышевск» на остановке «Обувная» в Куйбышевском районе Самары принял плату за проезд от 71-летнего пассажира, отказался выдавать билет и оскорбил потерпевшего. Затем осужденный вышел из транспорта вместе с указанным пенсионером и ударил пострадавшего кулаком в лицо.

Инцидент попал на видео. В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

В декабре 2024 года Куйбышевский районный суд Самары приговорил фигуранта к году лишения свободы, но по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменил реальный срок принудительными работами на тот же период с удержанием 10% в доход государства из зарплаты осужденного.

Водитель и его защитники не согласились с наказанием и подали жалобу. В ней они написали, что считают наказание несправедливым и чрезмерно суровым. Областной суд отклонил жалобу.

Георгий Портнов