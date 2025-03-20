Жительница Краснодара перевела мошенника 1,7 млн рублей

20-летняя жительница Краснодара перевела телефонным мошенникам 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась в дежурную часть отдела полиции и рассказала о том, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они уведомили ее о финансовых угрозах, включая возможное финансирование ее семьей недружественного государства. Девушка общалась с мошенниками несколько дней, ее убедили перевести деньги на специальный счет. Потерпевшая взяла крупную денежную сумму наличными у своего отца и перевела их.

Полиция Краснодара напоминает жителям города о том, что нельзя переводить деньги на неизвестные счета и не стоит доверять людям, которые по телефону представляются сотрудниками спецслужб.

Алина Зорина