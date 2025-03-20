В ростовском парке снесли фонтан «Балерина и саксофонист»

В парке Плевен Ростова-на-Дону спецтехника демонтировала фонтан «Балерина и саксофонист». Работы начались 18 марта, сообщает издание 161.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 161.ru Фото: 161.ru

Фонтан «Балерина и саксофонист» был установлен в 2008 году, но со временем пришел в негодность. Год назад появилась информация о его предстоящем сносе из-за невозможности провести реконструкцию. В парке Плевен также находится светомузыкальный фонтан, который открыли 1 июня 2022 года, но через неделю перестал работать из-за засора.

Николай Аксенов