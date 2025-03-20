Банк МСП купил облигации пермской компании по продаже автозапчастей в китайской валюте

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») приобрел биржевые облигации пермского ООО «Автомое Опт». Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», банк приобрел ценные бумаги на сумму 4 млн юаней по номинальной стоимости в количестве 40 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, в декабре 2024 года ООО «Автомое Опт» разместило на ММВБ дебютный облигационный заем объемом 17 млн юаней (170 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 юаней) со сроком обращения 3,5 года.

Решение о выпуске облигаций было принято в связи со стратегией компании по развитию внешнеэкономической деятельности. Приоритетным направлением «АвтоМое» является импорт запчастей из Китая. Привлеченные в результате выпуска облигаций средства «АвтоМое» планирует инвестировать в развитие ассортимента продукции. Выбор в пользу юаней был сделан потому, что компания ведет расчеты с поставщиками в этой валюте.

Пермская сеть автосервисов и магазинов запчастей для иномарок «АвтоМое» основана в 2008 году. На данный момент она объединяет магазины в 44 городах РФ, а также в Казахстане. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «АвтоМое Опт» принадлежит Ксении Хазиевой.