Розовые шипы в новой кампании Fakoshima

Российский бренд аксессуаров и парфюмерии Fakoshima представил новую кампанию Contre Culture. Марка часто работает с художниками, инфлюенсерами и моделями, в этот раз Fakoshima представили видеоальманах из четырех частей. В центре сюжета — шипы и цветочные мотивы, которые контрастируют с черно-белым индустриальным фоном. В съемках принимали участие актеры Алена Михайлова и Евгений Шварц, модели Аглая Ивановна, Авдотья Александрова и модели агентства LUMPEN.

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Кампания приурочена к выходу нового аромата. Верхними нотами среди прочих стали бенгальский перец, мескаль, перец чили и металлические ноты. На данный момент вышли два ролика альманаха, еще два выйдут позже. Аромат уже появился в продаже, например в бутиках и на сайте Faloshima.