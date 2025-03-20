ООО «БЭСК Инжиниринг»: переход на новый уровень проектирования с применением инноваций

Инновационные технологии в энергетике стали центральной темой панельной дискуссии, организованной ООО «БЭСК Инжиниринг». Мероприятие прошло 18 марта в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе. Оно собрало представителей Башкирэнерго, Башкирской генерирующей компании, разработчиков программного обеспечения, студентов ключевых вузов региона – ПИШ «Моторы будущего» (УУНиТ) и УГНТУ.



Фото: Фото: ООО «Башкирэнерго»

Директор ООО «БЭСК Инжиниринг» Ильнур Газизов ознакомил участников с компетенциями компании, позволяющими выполнять крупные электросетевые проекты полного цикла. Более подробно о применении передовых технологий рассказали заместитель директора по проектированию и моделированию сетей Владимир Шалгочев и руководитель группы высокого и среднего напряжения департамента проектирования Марсель Асфандияров.

В центре внимания была технология информационного моделирования (ТИМ, также известная как BIM), внедренная в ООО «БЭСК Инжиниринг». Компанией проведена колоссальная работа по ее интеграции для того, чтобы перейти на новый качественный уровень цифровизации процессов проектирования и строительства энергообъектов.

«В основе этой технологии – создание цифрового двойника объекта с отображением его всех необходимых параметров в режиме онлайн. Это помогает команде работать максимально слаженно, проводить более точные расчеты, сокращать затраты и риски, автоматизировать процессы, что в конечном счете повышает качество и эффективность строительства», - рассказал Владимир Шалгочев.

Также в панельной дискуссии были продемонстрированы возможности программных платформ для трехмерного проектирования, работа мобильного лазерного сканера, который используется при реконструкции и модернизации подстанций, и многое другое.

В ходе встречи участники обменялись мнениями. Кроме того, в дискуссию были вовлечены студенты, для которых данное мероприятие стало дополнительной площадкой для знакомства с компанией, а самые активные из них в завершение получили памятные подарки от ООО «БЭСК Инжиниринг».

«Инновационный ресурс в энергетике обладает хорошим потенциалом. Мероприятие показало, что эта тема интересна не только действующим экспертам, но и учащейся молодежи, которая придет в отрасль в ближайшем будущем. Мы же в свою очередь будем продолжать внедрять и развивать новые технологии на благо нашего ключевого заказчика – Башкирэнерго, в частности, и энергетики региона, в целом», - подчеркнул Ильнур Газизов.

ООО «Башкирэнерго»