Осужденный к 13,5 годам колонии фигурант «Дела стажеров» вернулся из СВО

Бывший сотрудник ростовской полиции Максим Сердюченко, которого в 2021 году осудили по делу о найденных в отделе полиции № 4 наркотиках, в феврале 2023 года подписал контракт о службе в зоне СВО, сообщает 161.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На протяжении двух лет Максим служил на территории ДНР в отряде «Шторм Z» в должности командира штурмовой группы.

По словам его матери, Карины Сердюченко, боец-контрактник вел себя смело, вступал в бой, дорожил каждым из бойцов вверенного ему подразделения. При штурме под селом Новобахмутовка в августе 2023 года Максим получил осколочное ранение в бедро, попал в госпиталь.

Уже находясь на лечении осужденный узнал о снятии с него уголовной ответственности, через полгода тяжелой восстановительной реабилитации после ранения получил награду «За отвагу».

На гражданке Максим Сердюченко организовал свое дело и трудится как самозанятый.

Валентина Любашенко