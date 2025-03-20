В Краснодаре повторно проведут экспертизу по делу салона «Малика»

В Краснодаре началась повторная экспертиза в деле о подвальных помещениях в многоквартирном доме на улице Красноармейской, 100. Ранее правоохранительные органы сообщали, что по этому адресу мог находиться один из салонов эротического массажа Malika, пишут «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управляющая компания и жители 16-этажного дома намерены вернуть помещения в общедомовую собственность, поскольку, по их утверждению, там расположены инженерные коммуникации, обслуживающие весь дом. Ответчики, являющиеся собственниками помещений, с этим не согласны.

Краснодарский краевой суд назначил повторную экспертизу еще в феврале 2024 года, однако фактически она стартовала только сейчас. При этом суд отклонил ходатайство истца о допросе эксперта, проводившего предыдущее обследование, а также отказался приобщать дополнительные технические документы.

По данным «РБК Краснодар», в 2021 году прокуратура передала в суд уголовные дела против 16 человек, обвиняемых в организации и содержании притонов, а также вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Следствие установило, что интимные услуги оказывались в банных комплексах и массажных салонах, среди которых Malika, Malika-Relax и Delight. Один из адресов совпадает с местонахождением дома, жильцы которого судятся за подвальные помещения.

В марте 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал спорные площади общим имуществом жильцов. В июле Краснодарский краевой суд отменил это решение, но обязал ответчиков не препятствовать доступу управляющей компании к инженерным коммуникациям. В октябре дело было передано на новое рассмотрение.

Вячеслав Рыжков