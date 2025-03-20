В Краснодаре повторно проведут экспертизу по делу салона «Малика»
В Краснодаре началась повторная экспертиза в деле о подвальных помещениях в многоквартирном доме на улице Красноармейской, 100. Ранее правоохранительные органы сообщали, что по этому адресу мог находиться один из салонов эротического массажа Malika, пишут «Ведомости Юг».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Управляющая компания и жители 16-этажного дома намерены вернуть помещения в общедомовую собственность, поскольку, по их утверждению, там расположены инженерные коммуникации, обслуживающие весь дом. Ответчики, являющиеся собственниками помещений, с этим не согласны.
Краснодарский краевой суд назначил повторную экспертизу еще в феврале 2024 года, однако фактически она стартовала только сейчас. При этом суд отклонил ходатайство истца о допросе эксперта, проводившего предыдущее обследование, а также отказался приобщать дополнительные технические документы.
По данным «РБК Краснодар», в 2021 году прокуратура передала в суд уголовные дела против 16 человек, обвиняемых в организации и содержании притонов, а также вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних. Следствие установило, что интимные услуги оказывались в банных комплексах и массажных салонах, среди которых Malika, Malika-Relax и Delight. Один из адресов совпадает с местонахождением дома, жильцы которого судятся за подвальные помещения.
В марте 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал спорные площади общим имуществом жильцов. В июле Краснодарский краевой суд отменил это решение, но обязал ответчиков не препятствовать доступу управляющей компании к инженерным коммуникациям. В октябре дело было передано на новое рассмотрение.