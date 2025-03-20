Около 18 га сухой травы горело в Нижегородской области 20 марта

Три травяных пожара ликвидировали в двух округах Нижегородской области 20 марта. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Два пожара произошли в Кстовском округе — на территории Артемовских лугов и около деревни Федяково. Общая площадь пожара составила 2 га. Возгорание ликвидировали 17 спасателей и пять единиц техники.

На Лысой горе в городе Лысково произошел пожар на площади 16 га. Его ликвидировали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Пострадавших в результате этих пожаров нет.

Галина Шамберина