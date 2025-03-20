Определена дата общегородского субботника в Ярославле

В Ярославле общегородской субботник пройдет 22 марта. Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Бесхлебный Фото: Илья Бесхлебный

Всего в городе выбрано 18 общественных территорий. Это парк Победы на Липовой горе, парк Нефтяников, Первомайский бульвар, Тверицкая набережная, стадион «Спартаковец», аллея имени Ивана Ткаченко на улице Панина, парк на острове Даманский, Подзеленье, нижний и верхний ярусы Волжской набережной и другие территории.

Грабли, перчатки и мусорные мешки будут предоставлены бесплатно на территориях. Весь мусор увезет региональный оператор «Хартия».

Алла Чижова