Житель Чишминского района арестован за попытку изнасилования уборщицы в подъезде

Следственный отдел по Стерлитамаку предъявил обвинение ранее судимому 45-летнему жителю Чишминского района в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ), сообщают пресс-службы МВД по Башкирии и республиканского управления СКР. Суд по ходатайству следователя арестовал предполагаемого преступника.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, попытался изнасиловать уборщицу в подъезде общежития. Потерпевшая отвлекла его внимание, а затем смогла сбежать и закрыться в квартире, откуда вызвала полицию.

При задержании фигурант уголовного дела попытался скрыться: связал простыни и стал спускаться по ним из окна пятого этажа. Попытка убежать не удалась: он упал и был задержан.

Находясь в больнице он вновь попытался совершить побег, но был схвачен оперативниками, которые дежурили возле палаты.

Обвиняемый дал признательные показания.

Майя Иванова