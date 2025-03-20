В Майкопе задержали подозреваемого в повреждении 25 надгробий на кладбище

Полиция Майкопа задержала жителя, подозреваемого в повреждении 25 надгробий и памятников на кладбище. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Геннадий Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о произошедшем поступила в дежурную часть полиции 11 марта. По результатам проверки возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего жителя станицы Ханской, который признался в совершенном преступлении. По предварительным данным, в тот момент он был в нетрезвом состоянии.

Сейчас сотрудники отдела МВД России по Майкопу проводят следственные мероприятия.

Алина Зорина