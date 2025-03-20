В свердловском правительстве опровергли сообщения о скорой отставке Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает работать на посту главы региона в рамках своего срока полномочий, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики области. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил о готовящейся отставке господина Куйвашева и назначении на должность врио губернатора Свердловской области нынешнего главы Оренбургской области Дениса Паслера, который в 2012-2016 годах работал председателем правительства Свердловской области. В феврале о скором уходе Евгения Куйвашева с должности писала газета «Ведомости».

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«Евгений Куйвашев находится в регионе, работа ведется в соответствии с ранее запланированным графиком. Это встречи с федеральными и региональными должностными лицами, запуск новых объектов региона, различные командировки»,— подчеркнули в департаменте информполитики.

Сообщения о скорой отставке господина Куйвашева с должности губернатора периодически появляются в прессе. В последний раз глава Свердловской области опровергал информацию о скором уходе после голосования на выборах президента России в марте 2024 года, когда в СМИ обсуждался его возможный переход в новый состав правительства РФ или «на повышение в Москву». «Мне ничего не известно. Меня выбрали люди на пять лет, я намерен весь срок, который мне доверили наши избиратели, отработать, а дальше как получится. Мне кажется это какая-то умышленная волна»,— сказал тогда Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года. Президент Владимир Путин назначил господина Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора региона в мае 2012 года после ухода с должности губернатора Александра Мишарина. В том же месяце заксобрание Свердловской области наделило Евгения Куйвашева полномочиями главы региона. В 2017 году он победил на выборах губернатора, набрав 62,16% голосов избирателей. В 2022 году вновь возглавил Свердловскую область, его поддержали 65,78% избирателей.

Василий Алексеев