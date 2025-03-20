Жительницу Ростовской области приговорили к шести годам колонии за убийство мужа

В Мясниковском районе Ростовской области женщина осуждена за убийство своего супруга, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 21 октября 2023 года 39-летняя жительница хутора Калинин нанесла мужу удар ножом в шею во время конфликта. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей и включает шесть лет три месяца лишения свободы для осужденной, которые она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Тат Гаспарян