Жительницу Ростовской области приговорили к шести годам колонии за убийство мужа
В Мясниковском районе Ростовской области женщина осуждена за убийство своего супруга, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что 21 октября 2023 года 39-летняя жительница хутора Калинин нанесла мужу удар ножом в шею во время конфликта. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей и включает шесть лет три месяца лишения свободы для осужденной, которые она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.