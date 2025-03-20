На создание в Невинномысске приюта для животных потратят почти 72 млн рублей
В Невинномысске планируется построить крупнейший в регионе приют для бездомных животных. Центр будет включать в себя ветеринарный блок и станции по передержке, сообщил глава города Михаил Миненков.
Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ
«На строительство пункта временного размещения животных в Невинномысске из бюджета Ставропольского края запланировано 71,9 млн рублей»,— рассказал градоначальник.
Также Михаил Миненков подтвердил необходимость дополнительных мер, несмотря на уже принятые законодательные инициативы.