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На создание в Невинномысске приюта для животных потратят почти 72 млн рублей

В Невинномысске планируется построить крупнейший в регионе приют для бездомных животных. Центр будет включать в себя ветеринарный блок и станции по передержке, сообщил глава города Михаил Миненков.

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

«На строительство пункта временного размещения животных в Невинномысске из бюджета Ставропольского края запланировано 71,9 млн рублей»,— рассказал градоначальник.

Также Михаил Миненков подтвердил необходимость дополнительных мер, несмотря на уже принятые законодательные инициативы.

Николай Аксенов

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