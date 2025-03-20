Полиция задержала вооруженного мужчину у здания ЦРУ

Вооруженный мужчина, выкрикивавший угрозы у здания ЦРУ в Лэнгли, сдался органам правопорядка, сообщает ABC News. В результате инцидента никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Накануне, 19 марта, к воротам штаб-квартиры ЦРУ пришел неизвестный мужчина и начал размахивать чем-то похожим на пистолет. На место тут же прибыли полицейский спецназ, перекрывший территорию у комплекса ЦРУ, и саперы.

По данным местной полиции, мужчина «забаррикадировался» неподалеку от ворот и в какой-то момент даже угрожал застрелиться, поднеся оружие к голове. Однако после нескольких часов переговоров злоумышленник сдался и был задержан. Ни личность мужчины, ни его мотивы не раскрываются.

Кирилл Сарханянц