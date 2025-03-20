На восьмом заседании Госсовета Татарстана обсудят вопрос инвестиционного климата

В ходе восьмого заседания Госсовета Татарстана планируют обсудить вопросы инвестиционного климата и реализации закона об инвестиционной деятельности. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал депутат Госсовета республики Руслан Нигматулин.

На заседании выступит министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Господин Шагиахметов расскажет о реализации закона «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», его результатах и путях совершенствования.

Сегодня на заседании президиума Госсовета глава Минэкономики республики рассказал, что за время реализации закона инвестиционные вливания составили 810 млн руб. Инвесторы получили около 16 млн руб. налоговых льгот, а в бюджет Татарстана дополнительно поступило 28 млн руб. налогов. Всего министерство заключило 112 договоров о реализации инвестиционных проектов.

На восьмом заседании Госсовета Татарстана планируют рассмотреть 20 вопросов, среди которых девять проектов республиканских законов и три федеральных законопроекта.

Диана Соловьёва